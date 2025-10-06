Австралийская полиция изъяла оружие у радикально настроенных граждан

Полиция Западной Австралии изъяла оружие и приостановила или аннулировала лицензии на его ношение у десятков жителей, которых следствие подозревает в том, что они придерживаются взглядов, отвергающих власть государства.

Как передает Day.Az, об этом 6 октября сообщает газета The Independent.

По словам официальных лиц, данные изъятия последовали за вооруженным нападением на полицейских в августе 2025 года в штате Виктория, в результате которого двое полицейских погибли. Стрелком оказался 56-летний Дези Фриман, придерживающийся так называемых взглядов "суверенного гражданина", отвергающих власть государства.

По словам комиссара полиции штата полковника Бланша, в конце сентября - начале октября полицейские посетили 70 объектов недвижимости, изъяли 135 единиц огнестрельного оружия и приостановили действие или аннулировали 44 лицензии на ношение оружия.

"Если вы ясно дали понять, что не соблюдаете законы Западной Австралии, установленные парламентом, то вы никак не можете быть достойным человеком", - заявил Бланш.

Уточняется, что члены движения "суверенного гражданина" отвергают законную власть правительства и используют для этого различные выдуманные правовые основы.