Планы Microsoft на следующий Xbox оказались в «подвешенном состоянии»

Планы Microsoft относительно следующей консоли Xbox оказались в "подвешенном состоянии", несмотря на уже состоявшийся формальный анонс. Об этом в минувшие выходные заявил инсайдер SneakersSO с форума NeoGAF, ранее активно освещавший переход компании на мультиплатформенную стратегию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации SneakersSO, в дальнейшем фокус Microsoft будет смещен на выпуск игр для различных устройств и развитие "облачного" гейминга.

"Возможно, какой-нибудь OEM-производитель возьмется выпускать устройства под брендом Xbox, но, учитывая явный крах доверия к нему, я бы не надеялся на это. Особенно в виду того, что к тому времени MS завершит переориентацию своего подразделения [на облачный гейминг]", - заявил SneakersSO.