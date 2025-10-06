https://news.day.az/officialchronicle/1786030.html Президент Ильхам Алиев встретился в Габале с Премьер-министром Венгрии - ФОТО 6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Габале с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился в Габале с Премьер-министром Венгрии - ФОТО
6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Габале с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре