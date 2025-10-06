Стала известно, насколько серьезную травму получил бомбардир Премьер-лиги Азербайджана

Футболист бакинского "Сабаха" Джой-Ленс Миккельс прошел полное медицинское обследование после травмы, полученной в матче против "Карван-Евлах" (2:0) в рамках седьмого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

По информации клуба, результаты обследования показали, что у игрока нет серьезных повреждений внутренних органов и признаков внутреннего кровотечения. Врачи диагностировали у футболиста ушиб ребра.

Срок восстановления Миккельса будет определен в ближайшие дни. В клубе пожелали игроку скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Напомним, что в концовке встречи произошло столкновение между вратарем "Карван-Евлаха" и игроком "Cабаха", после чего Миккельса с поля забрала бригада скорой помощи. После этого в СМИ распространилась информация о том, что у футболиста якобы выявлен перелом позвоночника, что в итоге не подтвердилось.

Добавим, что Миккельс с четырьмя голами является лучшим бомбардиром текущего сезоне Премьер-лиги Азербайджана.