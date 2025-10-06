https://news.day.az/world/1785965.html У берегов Индонезии упал метеорит Крупный метеорит упал в Яванском море на побережье Индонезии, что привело к яркой вспышке и громкому взрыву. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN). Отмечается, что метеорит зафиксировали над городами Кунинган и Чиребон.
