Определены арбитры на I квалификационный раунд Кубка Азербайджана
Объявлены первые назначения на сезон Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, определены арбитры, которые будут обслуживать матчи I квалификационного раунда.
Все встречи будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Профессиональной футбольной лиги AzPFL.
Кубок Азербайджана - I квалификационный раунд
9 октября (четверг)
14:00. "Шеки Сити" - "Араз Саатлы"
Судьи: Руслан Гулиев, Зохраб Аббасов, Нурлан Ахмедзаде, Вугар Гасанли
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов
Стадион "Рекорд Арена"
14:00. "Гарадаг Локбатан" - "Агдаш"
Судьи: Шамиль Иманзаде, Тарлан Талыбзаде, Сабухи Эмрахов, Акбер Ахмедов
Судья-инспектор: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Локбатанский Олимпийский спортивный комплекс
14:00. "Динамо" - "Кюр-Араз"
Судьи: Махмуд Багирзаде, Гюльнура Акберзаде, Вюгар Байрамов, Намиг Бекиров
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Зумруд Агаева
Стадион поселка Бина
14:00. "Агстафа Гянджляри" - "Ширван"
Судьи: Алик Юнусов, Ширмамед Мамедов, Сабухи Солтанов, Мурад Салимов
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Эльдар Мамедов
Городской стадион Агстафы
10 октября (пятница)
14:00. "Гейгель" - "Шамкир"
Судьи: Мурад Салимов, Эйюб Ибрагимов, Самир Гараджаев, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Эмрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Гейгельский Олимпийский спортивный комплекс
14:00. "Губа" - "Ханкенди"
Судьи: Эмин Алиев, Кярим Зейналов, Закир Шукюрзаде, Ислам Мамедов
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Губинский Олимпийский спортивный комплекс
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре