https://news.day.az/sport/1785955.html

Определены арбитры на I квалификационный раунд Кубка Азербайджана

Объявлены первые назначения на сезон Кубка Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, определены арбитры, которые будут обслуживать матчи I квалификационного раунда. Все встречи будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Профессиональной футбольной лиги AzPFL.