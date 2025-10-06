Названы замедляющие Windows функции

В корпорации Microsoft рассказали о функциях Windows, которые могут замедлить операционную систему (ОС). На это обратило внимание издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании заметили, что на производительность компьютеров под управлением Windows может повлиять работа облачного хранилища OneDrive. "OneDrive по умолчанию синхронизирует файлы. Это позволяет вам получать доступ к файлам с любого устройства, подключенного к интернету", - отметили преимущества "облака" специалисты Microsoft. Однако они допустили, что во время синхронизации компьютер может работать медленее. Пользователям посоветовали на время отключить синхронизацию и сравнить время работы устройства - с OneDrive и без этой службы.

Также дополнительно нагружать персональный компьютер (ПК) могут визуальные эффекты ОС. "Windows включает в себя множество визуальных эффектов, таких как анимация и эффекты теней. Они выглядят великолепно, но также могут потреблять дополнительные системные ресурсы и замедлять работу компьютера", - объяснили инженеры компании. Визуальные эффекты посоветовали отключать на ПК с небольшим объемом оперативной памяти.

В исключительных случаях можно повысить скорость работы компьютера с функцией ReadyBoost - она использует USB-накопитель для работы с кэш-памятью.