Злая и сумасшедшая

Президент США Дональд Трамп дал нелестную оценку деятельности шведской экоактивистки Греты Тунберг, назвав ее "проказницей", которая, по его мнению, перестала заниматься вопросами защиты окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в понедельник. Таким образом он прокомментировал вопрос, касавшийся депортации Тунберг из Израиля, назвав при этом активистку "злой и сумасшедшей".