https://news.day.az/society/1786084.html Будет ли 18 октября рабочим днём в Азербайджане? 18 октября в Азербайджане будет отмечаться День восстановления государственной независимости. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, этот праздник в стране считается рабочим днём.
Будет ли 18 октября рабочим днём в Азербайджане?
18 октября в Азербайджане будет отмечаться День восстановления государственной независимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, этот праздник в стране считается рабочим днём.
Напомним, что изначально праздник назывался День государственной независимости, но на пленарном заседании парламента Азербайджана 12 октября 2021 года был принят закон, согласно которому 18 октября в стране отмечается как День восстановления государственной независимости.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре