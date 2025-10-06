Будет ли 18 октября рабочим днём в Азербайджане?

18 октября в Азербайджане будет отмечаться День восстановления государственной независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, этот праздник в стране считается рабочим днём.

Напомним, что изначально праздник назывался День государственной независимости, но на пленарном заседании парламента Азербайджана 12 октября 2021 года был принят закон, согласно которому 18 октября в стране отмечается как День восстановления государственной независимости.