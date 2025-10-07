https://news.day.az/sport/1786118.html "Барселона" намерена подписать Бернарду Силву Барселона" планирует подписать полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силву летом 2026 года. Каталонцы рассматривают вариант свободного трансфера по завершении его контракта с английским клубом, сообщает Day.Az со ссылкой на Caught Offside.
Барселона" планирует подписать полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силву летом 2026 года. Каталонцы рассматривают вариант свободного трансфера по завершении его контракта с английским клубом, сообщает Day.Az со ссылкой на Caught Offside.
Инициатором сделки выступает спортивный директор "Барселоны" Деку, который уже установил контакт с представителями 31-летнего футболиста. При этом на Силву также претендуют клубы из Саудовской Аравии - "Аль-Ахли", "Аль-Кадисия" и "Аль-Наср".
Бернарду Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.
