"Барселона" намерена подписать Бернарду Силву

Барселона" планирует подписать полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силву летом 2026 года. Каталонцы рассматривают вариант свободного трансфера по завершении его контракта с английским клубом, сообщает Day.Az со ссылкой на Caught Offside.

Инициатором сделки выступает спортивный директор "Барселоны" Деку, который уже установил контакт с представителями 31-летнего футболиста. При этом на Силву также претендуют клубы из Саудовской Аравии - "Аль-Ахли", "Аль-Кадисия" и "Аль-Наср".

Бернарду Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.