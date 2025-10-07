Средний коридор укрепляет транспортную связь между Европой и Азией

Средний коридор обеспечивает регулярное и надежное сообщение между Европой и Азией.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

"Азербайджан, расположенный на пересечении транспортных маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, использует свое стратегическое положение как инструмент экономического роста. Мы вложили значительные средства в развитие железнодорожной, автомобильной, портовой, аэропортовой и цифровой инфраструктуры, чтобы снизить логистические издержки и ускорить доступ к международным рынкам. Средний коридор, функционирующий на основе упрощённых таможенных процедур, сегодня обеспечивает регулярное и надёжное сообщение между Европой и Азией. В перспективе Зангезурский коридор ещё больше расширит эти транспортные маршруты, соединив основную часть Азербайджана с Нахчываном и далее за его пределами, - сказал он.

Баширли отметил, что современные аэропорты, построенные на освобождённых от оккупации территориях, а также расширяющийся Бакинский международный морской торговый порт, который вскоре сможет обрабатывать до 25 миллионов тонн грузов в год, дополняют мультимодальную транспортную систему. Эта система позволяет инвесторам сокращать сроки доставки и расширять географию поставок.