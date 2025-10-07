Может ли снизиться стоимость жилья в Азербайджане?

Цены на строительные материалы на рынке регулярно менялись. Однако, по словам предпринимателей, в последние месяцы они остаются стабильными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, предприниматели отмечают, что ситуация на рынке далека от оптимизма:

"Покупателей очень мало. За последние шесть месяцев подорожания не было. Даже на кровельные материалы цены немного снизились. Цены стали ниже, а не выше".

Покупатели, в свою очередь, также довольны нынешними расценками - по их словам, можно найти качественные материалы по приемлемым ценам.

А как изменение цен на стройматериалы влияет на стоимость недвижимости?

По словам эксперта по недвижимости Эльнура Фарзалиева, рыночная стоимость многоэтажных зданий в первую очередь зависит от участка земли, на котором они расположены:

"Высокая цена земли в центральных районах приводит к увеличению себестоимости строительства. Рост цен на строительные материалы в целом повышает общие расходы на строительство примерно на 5 процентов, что не оказывает значительного влияния на конечную продажную цену. Однако при возведении индивидуальных жилых домов стоимость строительных материалов играет гораздо более важную роль".

Эксперт добавил, что в случае индивидуальных домов повышение цен на материалы напрямую влияет на их продажную стоимость, тогда как для многоэтажных зданий решающим фактором остается стоимость земельного участка.