Выросло число погибших в результате обрушения школьного здания в Индонезии

29 сентября в городе Сидоарджо провинции Восточная Ява (Индонезия) продолжаются поисково-спасательные работы под завалами интерната, здание которого обрушилось из-за начала незаконного строительства двух дополнительных этажей.

Как сообщает Day.Az, Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии сделало заявление относительно проводимых работ.

В заявлении говорится, что из 167 человек, эвакуированных после обрушения, 63 погибли.

По оценкам спасательных групп, под завалами могут оставаться ещё около 10 человек.