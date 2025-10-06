Проведение 12-го саммита Совета глав государств ОТГ в Габале - событие, вызывающее чувство гордости.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал представителям СМИ в Азербайджане министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, прибывший в страну для участия в 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

"Происходящие сегодня крупные геостратегические изменения оказывают влияние на тюркский мир и на все регионы. Однако растущая институционализация и более скоординированная деятельность Организации тюркских государств делают нас более устойчивыми к этим кризисам. Это связи, которые мы развиваем совместно. С другой стороны, развитие экономики, инфраструктуры, технологий, оборонного потенциала, основных услуг и промышленной базы государств тюркского мира на самом деле укрепляет каждое из этих государств", - сказал министр.

Он отметил, что по мере того, как укрепляются союзы сильных государств, создаются более мощные организации.

"Поэтому я надеюсь, что в будущем мы увидим тюркский мир более устойчивым к мировым кризисам. Завтра наши лидеры обсудят этот вопрос в Габале. Проведение 12-го саммита Совета глав государств ОТГ в городе Габала Азербайджана - столь прекрасном городе тюркского мира является событием, вызывающим гордость", - подчеркнул Х.Фидан.

Министр также отметил, что основным направлением внешней политики Турции является обеспечение стабильности в регионе. "Внешнеполитическая перспектива, предложенная Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и усилия, прилагаемые Турцией, направлены именно на это. Таким образом, мы используем региональную силу, влияние и лидерство Турции для обеспечения стабильности в регионе", - добавил он.