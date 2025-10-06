https://news.day.az/culture/1786048.html Азербайджанские фильмы удостоены наград Международного кинофестиваля "Коркут Ата" в Казахстане - ФОТО В казахстанском городе Актау завершился V Международный кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата" (Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalı), на котором азербайджанские фильмы добились значительных успехов, получив награды в нескольких номинациях, сообщили Day.Az в пресс-службе Агентства кино Азербайджана (ARKA). По итогам фестиваля:
В казахстанском городе Актау завершился V Международный кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата" (Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalı), на котором азербайджанские фильмы добились значительных успехов, получив награды в нескольких номинациях, сообщили Day.Az в пресс-службе Агентства кино Азербайджана (ARKA).
По итогам фестиваля:
- В категории полнометражных художественных фильмов картина "Тагиев: Нефть" (Tağıyev: Neft) удостоилась награды в номинации "Лучший актёр";
- Фильм "Может быть" (Bəlkə də) был признан победителем в номинации "Лучший сценарий";
- В категории документального кино художественно-документальный фильм "Наргин" (Nargin) получил второе место.
Фильмы "Тагиев: Нефть" и "Наргин" были созданы при поддержке ARKA, действующего при Министерстве культуры Азербайджана.
