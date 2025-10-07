Саммит ОТГ в Азербайджане еще больше укрепит единство тюркского мира

Предстоящий саммит Организации тюркских государств, который пройдет 7 октября в Габале на тему "Региональный мир и безопасность", имеет стратегическое значение для всего тюркского мира и для Казахстана.

Об этом в беседе с Day.Az сказала казахстанский политолог, ассистент профессора кафедры "Медиакоммуникации и истории Казахстана" Международного университета информационных технологий Айгерим Жампетова.

"Саммит станет важным этапом в реализации двух ключевых документов, которыми руководствуются страны, это - "Видение тюркского мира - 2040" и Стратегия ОТГ на 2022-2026 годы. Именно на саммитах утверждаются практические шаги для углубления сотрудничества между странами. Между тем, в повестке дня - укрепление региональной безопасности, развитие транспорта и энергетики, цифровизация и зелёная экономика. Особое внимание, вероятно, будет уделено инфраструктуре. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме New Silk Way, отметил, что транспортно-логистическая отрасль - это движущая сила экономики и международных связей. Примером можно назвать запуск второй линии железной дороги Достык-Мойынты в Казахстане, который значительно укрепит потенциал Срединного коридора, проходящего через Каспий, Азербайджан и Турцию. В цифровой сфере Казахстан и Азербайджан реализуют проект Digital Silk Way - Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи, создающую цифровой мост между Азией и Европой. Для Казахстана саммит в Габале - это возможность не только развивать экономические и технологические связи с братскими странами, но и укреплять единство и устойчивость тюркского мира", - сказала она.

Жампетова подчеркнула, что проведение саммита именно в Азербайджане символично.

"Он подчёркивает важную роль страны как стратегического моста между Востоком и Западом. Следует отметить, что проведение этой встречи было предусмотрено Бишкекской декларацией 2024 года, что подчёркивает преемственность и планомерный характер взаимодействия внутри Организации. В условиях растущей геополитической неопределённости саммит в Габале становится площадкой для укрепления координации и выработки согласованных подходов к региональным вызовам. Азербайджан также вносит весомый вклад в развитие энергетических и транспортных проектов, подтверждая свою активную роль в определении приоритетов сотрудничества и безопасности тюркского мира", - отметила она.

По ее словам, экономическое сотрудничество внутри ОТГ развивается динамично.

"Совокупный ВВП стран-участниц составляет около 594 млрд долларов США - это почти 2% мировой экономики. Хотя доля пока небольшая, важно, что наблюдается устойчивая тенденция к росту. Совокупный товарооборот уже превысил 369 млрд долларов, что составляет около 4,4% мировой торговли. Это говорит о том, что страны ОТГ укрепляют связи не только внутри региона, но и активно участвуют в глобальных торговых цепочках. В ближайшие годы приоритетными станут направления транспортно-логистической интеграции, зелёного и цифрового развития, а также энергетической кооперации. Особую роль в этом играет Тюркский инвестиционный фонд, который начал финансирование проектов, направленных на повышение связности и развитие малого и среднего бизнеса", - подчеркнула эксперт.

Жампетова отметила, что сегодня тюркские страны сталкиваются с широким спектром вызовов - от вооружённых конфликтов и гибридных угроз до кибератак и дезинформации.

"Организация тюркских государств постепенно формирует собственную модель коллективной безопасности. Это согласованные меры по обмену разведданными, борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью. В мае этого года в Баку состоялось заседание министров внутренних дел стран ОТГ, где обсуждались вопросы противодействия наркобизнесу, нелегальной миграции и киберпреступности. В ходе встречи была предложена инициатива по созданию Совета по борьбе с преступностью, которая сейчас находится на стадии институционализации. Возможно, на саммите в Габале будут предложены новые механизмы координации усилий, включая реагирование на гуманитарные и техногенные кризисы. Всё это формирует основу для системы коллективной безопасности, основанной на сотрудничестве", - сказала Жампетова.

По мнению эксперта, ожидания от Организации тюркских государств сегодня связаны с дальнейшим укреплением сотрудничества и наращиванием практических достижений.

"Встреча в Габале станет важной площадкой для обсуждения ключевых политических, экономических, транспортных и гуманитарных инициатив, отражающих приоритеты всего тюркского мира. Первая половина 2025 года показала позитивную динамику: из 127 мероприятий, предусмотренных Бишкекским планом действий, 37 уже успешно реализованы. Это демонстрирует устойчивый темп развития и растущую эффективность деятельности организации. В дальнейшем ожидается углубление интеграции между странами-участниками, особенно в сферах транспорта, энергетики, цифровизации и зелёной экономики, что позволит ОТГ укрепить позиции как одного из ключевых центров сотрудничества и стабильности в Евразии", - добавила она.

Али Гасымов