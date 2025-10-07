Во сколько обходится пользование школьным автобусом для одного ученика?

Проект школьных автобусов, начавший работу всего 6 дней назад и охватывающий лишь 10 школ, вызвал многочисленные недовольства в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az, родители заявляют, что ежемесячная стоимость проезда слишком высокая - от 200 до 250 манатов за одного ребёнка.

Так, стоимость поездки из города Хырдалан до школы №132-134 составляет 240 манатов в месяц. Если учесть, что в среднем учащиеся посещают занятия около 20 раз в месяц, это означает, что для школьника из Хырдалана ежедневные транспортные расходы составляют 12 манатов. Для проживающих в Ясамале эта сумма достигает примерно 8,4 маната в день.

Эксперт по вопросам образования Эльшан Гафаров отметил, что данный проект охватывает лишь ограниченную часть населения.

