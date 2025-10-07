В США вертолет упал на автомагистраль

Медицинский вертолет потерпел крушение в Калифорнии - машина упала на шоссе в американском городе Сакраменто. Об этом сообщает телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, три человека получили тяжелые травмы. Неизвестно, направлялся ли вертолет в больницу или летел из нее.

Полиция перекрыла движение на участке автомагистрали, где произошло ЧП. Устанавливаются причины крушения.

В пожарной службе города сообщили, что речь идет о вертолете компании REACH, которая предоставляет медицинские услуги.