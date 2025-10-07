В Азербайджане вырастут пенсии

В следующем году все пенсии вырастут.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Metbuat.az экономист Эльданиз Амиров.

Он отметил, что повышение будет разным в зависимости от категории:

"В нашей стране 1 миллион 103 тысячи пенсионеров. Из них 65 процентов получают пенсию по возрасту, 23 процента - по инвалидности, а 12 процентов - по случаю потери кормильца. В следующем году повышение коснется всех категорий, однако уровень роста по каждой из них будет разным. Например, в этом году средняя ежемесячная пенсия увеличилась на 10 процентов и достигла 538 манатов. Это составляет 49 процентов от среднего месячного заработка по сравнению с прошлым годом. Одновременно минимальная пенсия с 1 января этого года была повышена до 320 манатов, что означает рост на 14,3 процента".

По словам Амирова, в следующем году увеличение произойдет на основе индексации пенсионных выплат:

"Каждый год все виды трудовых пенсий индексируются в соответствии с темпом роста среднего номинального месячного заработка. Следовательно, масштаб индексации трудовых пенсий в следующем году будет зависеть от темпов роста среднего номинального заработка в текущем году. В этом году этот показатель составляет примерно 8-10 процентов. Это значит, что в следующем году ожидается индексация пенсий в пределах 8-10 процентов".