На этих территориях временно не будет газа

В Сумгайыте временно приостановят подачу газа у 1 000 абонентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сумгайытскую ГИС производственного объединения "Азеригаз", причиной ограничения стала необходимость устранения утечки на газопроводе диаметром 108 миллиметров, проходящем через 7-й, 8-й и 12-й микрорайоны города.

Работы начались сегодня в 11:00, и на это время газоснабжение указанных территорий приостановлено.

Подача газа будет восстановлена сразу после завершения ремонтно-восстановительных мероприятий.