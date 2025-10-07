https://news.day.az/society/1786181.html На этих территориях временно не будет газа В Сумгайыте временно приостановят подачу газа у 1 000 абонентов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сумгайытскую ГИС производственного объединения "Азеригаз", причиной ограничения стала необходимость устранения утечки на газопроводе диаметром 108 миллиметров, проходящем через 7-й, 8-й и 12-й микрорайоны города.
На этих территориях временно не будет газа
В Сумгайыте временно приостановят подачу газа у 1 000 абонентов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сумгайытскую ГИС производственного объединения "Азеригаз", причиной ограничения стала необходимость устранения утечки на газопроводе диаметром 108 миллиметров, проходящем через 7-й, 8-й и 12-й микрорайоны города.
Работы начались сегодня в 11:00, и на это время газоснабжение указанных территорий приостановлено.
Подача газа будет восстановлена сразу после завершения ремонтно-восстановительных мероприятий.
