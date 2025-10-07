https://news.day.az/world/1786199.html Япония стала главной угрозой для США Япония оказалась главной угрозой для США в военном и экономическом плане, Токио незаметно "обошел" по этому критерию Россию и Китай. Об этом пишет китайское издание Sohu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Япония стала главной угрозой для США
Япония оказалась главной угрозой для США в военном и экономическом плане, Токио незаметно "обошел" по этому критерию Россию и Китай. Об этом пишет китайское издание Sohu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авторы материала отмечают, что в течение долгого времени Япония была под покровительством Соединенных Штатов, однако при этом Токио наращивал свои силы. Это, среди прочего, привело к значительному усилению японского флота, пишет Sohu.
Кроме того, Япония оказалась одним из лидеров во многих сферах. К примеру, речь идет о производстве чипов и полупроводников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре