Япония стала главной угрозой для США

Япония оказалась главной угрозой для США в военном и экономическом плане, Токио незаметно "обошел" по этому критерию Россию и Китай. Об этом пишет китайское издание Sohu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы материала отмечают, что в течение долгого времени Япония была под покровительством Соединенных Штатов, однако при этом Токио наращивал свои силы. Это, среди прочего, привело к значительному усилению японского флота, пишет Sohu.

Кроме того, Япония оказалась одним из лидеров во многих сферах. К примеру, речь идет о производстве чипов и полупроводников.