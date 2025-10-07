Посол Германии о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией вселяет надежду не только на устойчивый мир, но и на стабильность и экономическое развитие всего региона.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

Посол отметил, что наблюдается активизация сотрудничества между Азербайджаном и Германией.

"В последние месяцы мы наблюдаем значительный прогресс и движение в позитивном направлении. Полтора года назад в Азербайджане побывала крупная бизнес-делегация во главе с Михаэлем Хармсом из Восточного комитета германской экономики, в составе которой было почти 50 компаний. Тогда они приезжали не только для ведения бизнеса, но и чтобы изучить рынок, понять его потенциал. Сейчас же, как я вижу, большинство участников мероприятия прибыли сюда уже с конкретными проектами и намерениями - и это замечательно", - сказал Хорлеманн.