На саммите ОТГ в Азербайджане планируется создать формат "ОТГ+"

Саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится сегодня в Азербайджане, планирует принять решение об учреждении формата "ОТГ+" для сотрудничества с государствами, которые не входят в организацию.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

"Кроме того, будет принято решение о расширении сотрудничества в рамках нашей организации. Будет формат "ОТГ+", который позволит сотрудничать с третьими странами", - сказал он.

Омуралиев напомнил, что членами ОТГ могут быть только те страны, в которых государственными являются тюркские языки. По словам генсека, вопросы безопасности были ключевой темой предыдущих саммитов и останутся важной темой на предстоящем.

"Но на этот раз основной акцент все-таки будет сделан на экономику. Экономическая повестка включает транспорт, логистику, инфраструктурные связи - это стратегические направления для всех наших стран", - отметил Омуралиев.