"Нефтчи" подписал контракт с полузащитником из Кот-д'Ивуара

Несмотря на закрытие трансферного окна в Азербайджане, "Нефтчи" продолжает усиливать состав.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на idmanxeber.az, бакинский клуб, один из самых активных участников летнего трансферного периода, завершил подписание еще одного легионера.

Опорный полузащитник Идрисс Думбия, 27-летний ивуариец, в ближайшие дни прибудет в Баку и подпишет официальный контракт с "Нефтчи". Последним клубом Думбия был катарский "Аль-Ахли", сейчас он является свободным агентом. Несмотря на интерес нескольких команд, футболист выбрал предложение "Нефтчи" как наиболее привлекательное.

За свою карьеру Думбия выступал за такие известные клубы, как "Андерлехт", "Спортинг", "Уэска" и "Аланьяспор". С 2023 года он провел четыре матча за сборную Кот-д'Ивуара.