Президент Ильхам Алиев встретился в Габале с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана

7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Габале с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Гурбангулы Бердымухамедов передал главе государства приветствия Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия главе Туркменского государства.

В ходе беседы с удовлетворением говорилось о встречах Президента Азербайджана с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также о его визите в нашу страну в июле этого года.

Было затронуто значение предстоящего в Габале XII Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств, подчеркнута его роль в углублении сотрудничества между тюркскими государствами и дальнейшем развитии отношений между народами.

На встрече был высоко оценен нынешний уровень азербайджано-туркменских межгосударственных отношений, основанных на принципах братства, добрососедства и сотрудничества, отмечено, что наши народы объединяют глубокие традиции братства. Было подчеркнуто успешное развитие связей в политической, экономической, транспортной, энергетической, межпарламентской, гуманитарной, культурной, образовательной и других сферах, затронуто плодотворное взаимодействие двух стран в международных организациях.

Президент Азербайджана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.