Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг

Транспортно-коммуникационные связи имеют стратегическое значение в рамках Организации тюркских государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Подчеркнув, что работа, проводимая в целях использования потенциала тюркского мира в транспортном, коммуникационном, транзитном и других направлениях, привела к реализации проектов мирового значения, глава государства отметил, что Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.