Декларация между Азербайджаном и Арменией откроет путь к миру и развитию

Декларация между Азербайджаном и Арменией проложит путь к экономическому росту Южного Кавказа. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
"Я хотел бы особо отметить подписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. Этот исторический шаг на пути урегулирования конфликта является знаковым соглашением, прокладывающим путь к прочному миру, стабильности и экономическому росту", - сказал он.
