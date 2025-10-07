https://news.day.az/officialchronicle/1786270.html Президент Ильхам Алиев: Еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора Еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
"Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север-Юг", - подчеркнул глава государства
