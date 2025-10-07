Мировой рынок халяльной продукции вырастет до $3 трлн к 2027 году

К 2027 году глобальные расходы на халяльную продукцию достигнут почти 3 триллионов долларов, заявил руководитель Центра передового опыта Исламского банка развития (IsDB) в Куала-Лумпуре (Малайзия) Самер Элесави на форуме "Halal Business Forum", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Самера Элесави, внутри стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) импорт халяльных товаров вырастет с 359 миллиардов долларов в 2022 году до около 492 миллиардов долларов к 2027 году, что отражает колоссальный потенциал халяльной экономики.

Он отметил, что этот рост открывает новые возможности для экономического развития, привлечения инвестиций, стимулирования торговли и создания рабочих мест.

"Халяльная индустрия становится одним из ключевых драйверов устойчивого и инклюзивного роста для стран-членов Исламского банка развития", - подчеркнул Элесави.

По его словам, для эффективного использования этого потенциала необходимо сосредоточиться на четырех стратегических направлениях - развитии инфраструктуры, устойчивости и "зеленом" производстве, внедрении исламских финансов и цифровой трансформации халяльного сектора.

Он отметил, что Азербайджан, благодаря своему стратегическому положению и растущей экономике, способен занять ведущее место в глобальной халяльной цепочке поставок.

"Создание индустриальных парков халяль-продукции и развитие сертификационной системы позволит стране укрепить позиции на международных рынках", - добавил он.

Элесави также подчеркнул, что цифровизация халяльного сектора и внедрение технологий, таких как блокчейн, повысят прозрачность и доверие к продукции. Он поздравил Азербайджан с внедрением новой четырехкатегорийной системы халяль-сертификации и аккредитацией Института стандартизации Азербайджана Турецким агентством по халяльной аккредитации.

"Если мы продолжим укреплять инфраструктуру, развивать исламские финансы и внедрять инновации, то к 2027 году халяльная экономика может стать одним из самых быстрорастущих направлений мировой торговли", - резюмировал Самер Элесави.