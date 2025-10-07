https://news.day.az/officialchronicle/1786243.html Президент Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в 12-м Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
