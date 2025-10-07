Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы работаем над созданием зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан - Турция - Европа

Азербайджан также привлекает значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия. К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

"В настоящее время мы работаем над созданием зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан - Турция - Европа", - добавил глава государства.