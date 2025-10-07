https://news.day.az/economy/1786273.html ЦБА будет публиковать статистику по киберпреступности Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает новые правила защиты прав клиентов. Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной финансовой стабильности.
ЦБА будет публиковать статистику по киберпреступности
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает новые правила защиты прав клиентов.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной финансовой стабильности.
Он подчеркнул, что к банкам предъявляются требования в области защиты прав клиентов и кибербезопасности: "В настоящее время мы проводим исследования по поводу того, какие еще инструменты можно применить в этом направлении.
Также мы начнем публиковать ежеквартальную статистику по случаям киберпреступлений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре