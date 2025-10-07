Развитие транспортных коридоров Нахчывана укрепляет региональную экономику

Инвестирование в транспортную связность между Нахчыванской АР и остальной частью Азербайджана важно для всего региона.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на пресс-конференции в рамках Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

"В Азербайджане предусматривается увеличение инвестиций в Нахчыван. Есть недостающее транспортное звено, которое необходимо восстановить или построить заново, потому что оно существовало в прошлом, но сейчас больше не функционирует. Это всего лишь 42 километра, что с географической точки зрения кажется очень небольшим расстоянием", - сказал он.

Посол отметил, что инвестирование в этот недостающий участок крайне важно для всех стран региона, а не только для Азербайджана или Армении.

"Это так же важно для стран Центральной Азии, как и для Турции, которая находится вдоль маршрута. И для двух конечных точек маршрута - Восточной Азии и Европы",- сказал Хорлеманн.

Дипломат отметил, что для Азии, Восточной Азии и Европы важно развивать и улучшать сухопутные транспортные связи для торговли, а также для транспортировки энергии.

"На сегодняшний день основная часть торговли между Азией и Европой осуществляется морскими грузовыми перевозками. Лишь очень небольшой процент идет по суше. Однако, безусловно, существует потенциал для увеличения транспортировки грузов по земле",- добавил посол.