Азербайджанские каратисты завоевали 16 медалей на III Играх стран СНГ

Успешное выступление азербайджанских каратистов на III Играх стран СНГ стало результатом государственной поддержки и системной подготовки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Федерация каратэ Азербайджана распространила официальное заявление по этому поводу.

На соревнованиях, прошедших в Мингячевирском олимпийском центре "Кюр", сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 16 медалей: шесть золотых, три серебряные и семь бронзовых.

С этим результатом Федерация каратэ Азербайджана заняла лидирующие позиции среди всех федераций, участвовавших в Играх стран СНГ.

Золотые медали завоевали: Тургут Гасанов (84 кг), Ирина Зарецка (68 кг), Фарид Агаев (75 кг), Медина Садыгова (55 кг), Нуран Рзазаде (67 кг) и Роман Гейдаров (индивидуальное ката).

Серебряные медали - Асиман Гурбанлы (+84 кг), Фарид Савадов (60 кг), Назрин Пириева (55 кг).

Бронзовые медали - Айсу Алиева (61 кг), Фарид Шахбазлы (84 кг), Рашид Сулейманов (75 кг), Инджи Азизова (50 кг), Аслан Достуев (67 кг), Рамила Гейдарова и Ровшан Алиев (ката).

В заявлении подчеркивается, что достигнутые успехи стали результатом системной работы главных тренеров и руководства федерации. Профессионализм главного тренера мужской сборной Шахина Атамова, женской сборной - Шахина Худавердиева, тренера по ката Вахида Айвазова и старшего тренера Рашада Гусейнова обеспечил высокий уровень подготовки команды.

Тренировочные сборы в регионе Мармара и Гусарском районе Турции перед Играми стран СНГ укрепили физическую и техническую подготовку спортсменов, создав основу для успешного выступления на международной арене.

Работа президента Федерации каратэ Азербайджана Ульви Гулиева, поддержка администрации и целенаправленная деятельность аппарата федерации обеспечили всестороннюю подготовку спортсменов.

Помощник президента Федерации, руководитель пресс-службы Вюсал Абдуллазаде отметил:

"Результаты, достигнутые на Играх стран СНГ, являются ярким примером профессионализма азербайджанских каратистов, упорного труда тренеров, системной работы руководства федерации и государственной поддержки. Внимание руководства страны и поддержка Министерства молодежи и спорта открывают широкие возможности для развития каратэ. Федерация намерена продолжить эти успехи на предстоящих международных соревнованиях".

В заявлении также подчеркнуто, что успехи открывают новые горизонты для развития каратэ в Азербайджане и его дальнейших перспектив.