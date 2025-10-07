Завершился визит Президента Турции в Азербайджан

7 октября завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

В честь высокого гостя в Габалинском международном аэропорту был выстроен почетный караул, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президента Турции провожали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.