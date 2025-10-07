https://news.day.az/politics/1786382.html Завершился визит Президента Турции в Азербайджан - ФОТО 7 октября завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику. В честь высокого гостя в Габалинском международном аэропорту был выстроен почетный караул, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Завершился визит Президента Турции в Азербайджан - ФОТО
7 октября завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.
В честь высокого гостя в Габалинском международном аэропорту был выстроен почетный караул, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президента Турции провожали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре