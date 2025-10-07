https://news.day.az/economy/1786317.html Виктор Орбан поблаголарил Президента Ильхама Алиева Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблаголарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за предоставление возможности венгерским компаниям участвовать в крупнейших нефтегазовых проектах в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за предоставление возможности венгерским компаниям участвовать в крупнейших нефтегазовых проектах в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
