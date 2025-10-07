Азербайджан готовится к выпуску сукуков для финансирования инфраструктуры и "зеленой" энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил эксперт отдела прямого финансирования департамента банковского дела (ICD) в Саудовской Аравии Самир Надир Тагиев на форуме Halal Business Forum.

По его словам, в ближайшее время в Азербайджане будет принято законодательство, которое создаст правовую основу для выпуска сукуков.

"Ранее государственная компания Азербайджана выражала желание выпустить сукук, однако отсутствие соответствующего закона делало это невозможным. Благодаря усилиям Центрального банка и лично его главы, законопроект скоро будет готов", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что выпуск сукуков позволит азербайджанским компаниям как на внутреннем, так и на зарубежном рынке привлекать долгосрочное финансирование в местной и иностранной валюте.

В качестве примера он привел недавно подписанное соглашение по проекту государственно-частного партнерства на Alanya Toll Road, рассчитанное на 20 лет, финансирование которого может осуществляться через сукуки на международных рынках.

"Особое внимание уделяется инфраструктурным проектам и развитию зеленой энергетики, включая территории, освобожденные в ходе недавних событий. ICD также участвует в процессах обеспечения чистой водой из Каспийского моря, что является частью комплексного подхода к устойчивому развитию страны", - отметил эксперт ICD.

Он заявил, что ICD будет активно поддерживать Азербайджан в этих инициативах, способствуя привлечению инвестиций с международных и рынков стран Персидского залива.