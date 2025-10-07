TDT Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
Tarix və müasirliyin qovuşduğu qədim Azərbaycan şəhəri Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü türk dövlətləri arasında dostluq, həmrəylik və tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi istiqamətində ümumi baxışı əks etdirmək üçün mühüm platforma oldu. Xüsusilə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin azad olunması, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpası, eləcə də avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan ilə Ermənistan arasında imzalanmış Birgə Bəyannamə regional sülh və təhlükəsizlik məsələsini gündəliyimizdə daha da aktuallaşdırdı.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev TDT-nin Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü çərçivəsində mətbuat bəyanatında deyib.
O qeyd edib ki, bu tarixi hadisə Cənubi Qafqaz regionunda uzunmüddətli sülhün, sabitliyin və rifahın təmin olunması yolunda mühüm mərhələdir.
"Bu mühüm toplantının yüksək səviyyədə təşkilinə və səmimi qonaqpərvərliyə görə Prezident İlham Əliyevə, eləcə də Azərbaycan xalqına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bu Zirvə Görüşündə çox mühüm nəticələr əldə olunub.
Dövlət başçıları və xarici işlər nazirləri türk dünyasında əməkdaşlığı daha da dərinləşdirən və inkişaf etdirən qərarlar qəbul etmişlər. Əsas nəticə isə 12-ci Zirvə Görüşündə Qəbələ Bəyannaməsinin imzalanmasıdır. Bu sənəd gələcək əməkdaşlığımız üçün siyasi məsələlər, xarici siyasət, təhlükəsizlik, iqtisadi və sektorial inkişaf, xalqlar arasında əlaqələr və institusional koordinasiya istiqamətlərində yol xəritəsi müəyyən edir", - deyə o əlavə edib.
