Азербайджанский борец победил на III Играх СНГ

На III Играх стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, продолжаются соревнования по греко-римской борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поединках, организованных в Гянджинском спортивном комплексе, азербайджанский борец Эльшад Аббасов (51 кг) в финале встретился с представителем Беларуси Тимофеем Семьяненко.

Ранее Юсиф Мирзоев стал обладателем серебряной награды.

Отметим, что III Игры стран СНГ завершатся 8 октября.