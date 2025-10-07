https://news.day.az/sport/1786380.html

Азербайджанский борец победил на III Играх СНГ

На III Играх стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, продолжаются соревнования по греко-римской борьбе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поединках, организованных в Гянджинском спортивном комплексе, азербайджанский борец Эльшад Аббасов (51 кг) в финале встретился с представителем Беларуси Тимофеем Семьяненко.