Азербайджанский борец победил на III Играх СНГ
На III Играх стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, продолжаются соревнования по греко-римской борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поединках, организованных в Гянджинском спортивном комплексе, азербайджанский борец Эльшад Аббасов (51 кг) в финале встретился с представителем Беларуси Тимофеем Семьяненко.
Ранее Юсиф Мирзоев стал обладателем серебряной награды.
Отметим, что III Игры стран СНГ завершатся 8 октября.
