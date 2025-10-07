Ученые определили скрытую причину смертельного заболевания мозга

Ученые из Канады выяснили, что длительное воздействие диоксида серы - газа, выделяющегося при сжигании угля и нефти, - может повышать риск развития бокового амиотрофического склероза (БАС или болезнь Лу Герига).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research (ER).

В работе проанализировали данные 304 пациентов с диагнозом БАС и более 1200 здоровых людей того же возраста и пола. Оказалось, что у заболевших уровень воздействия сернистого газа был значительно выше, даже если они жили в районах, официально имевших "чистый" воздух.

Ученые предполагают, что загрязнение воздуха может повреждать мелкие сосуды и нейроны головного мозга, ускоряя развитие болезни. Особенно опасным оказалось воздействие SO₂ за несколько лет до появления первых симптомов - именно в этот период, по мнению авторов, происходят необратимые изменения в нервной системе.

Исследователи призывают пересмотреть стандарты качества воздуха и усилить контроль за выбросами, поскольку загрязнение может быть связано не только с болезнями легких и сердца, но и с тяжелыми нейродегенеративными нарушениями.