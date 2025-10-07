Развеян главный миф о лечении предиабета

Международная группа исследователей из Германии показала, что предиабет - состояние, при котором уровень сахара в крови повышен, но еще не достиг порога диабета, - может перейти в ремиссию даже без снижения веса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование опубликовано в журнале Nature Medicine (NatMed).

Ученые проанализировали данные участников программ по изменению образа жизни и выяснили, что примерно у четверти из них уровень глюкозы нормализовался без потери массы тела. Ключевую роль сыграла не масса, а перераспределение жира: у таких людей уменьшался объем висцерального (внутреннего) жира в пользу подкожного, что снижало воспаление и улучшало чувствительность к инсулину.

Кроме того, у них активировались гормональные механизмы, сходные с действием современных препаратов GLP-1, помогающих поджелудочной вырабатывать инсулин. Авторы предлагают пересмотреть подход к профилактике диабета: важнее не "вес на весах", а метаболическое здоровье и контроль сахара.