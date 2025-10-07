https://news.day.az/politics/1786386.html Завершился визит премьер-министра Венгрии в Азербайджан 7 октября завершился визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Азербайджанскую Республику. В честь высокого гостя в Габалинском международном аэропорту был выстроен почетный караул, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Премьер-министра Венгрии провожали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
