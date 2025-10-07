Эльман Абдуллаев поздравил кандидата на пост нового гендиректора ЮНЕСКО
Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев поздравил кандидата на должность нового генерального директора ЮНЕСКО.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 6 октября 2025 года в рамках 222-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в результате состоявшегося голосования Халед Ахмед аль-Анани (Египет) получил абсолютное большинство голосов и был выдвинут Исполнительным советом в качестве кандидата на должность следующего генерального директора ЮНЕСКО.
На заседании, прошедшем сразу после голосования, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев от имени Азербайджанской Республики поздравил Халеда аль-Анани с завоеванием доверия государств-членов, выразив уверенность, что решение Исполнительного совета станет началом нового этапа в истории ЮНЕСКО.
Посол отметил, что в настоящее время перед ЮНЕСКО, стоящей перед лицом множества вызовов, открываются возможности для восстановления доверия и укрепления многосторонней солидарности. Он подчеркнул, что Азербайджан готов оказывать полную поддержку усилиям, направленным на развитие ЮНЕСКО, усиление ее роли как площадки для диалога и мира, повышение прозрачности и эффективности деятельности организации, а также обеспечение ее финансовой и институциональной устойчивости.
Посол также выразил надежду, что новая концепция, которую представит новое руководство, повысит практическое влияние ЮНЕСКО, создаст более широкие возможности для защиты культурного наследия, укрепления образования, продвижения науки и инноваций, а также защиты свободы выражения мнений.
Выступление постоянного представителя было встречено аплодисментами.
Отметим, что утверждение кандидатуры Халеда Ахмеда аль-Анани на пост генерального директора ЮНЕСКО Исполнительным советом ожидается на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет с 30 октября по 13 ноября 2025 года.
