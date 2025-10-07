https://news.day.az/world/1786312.html

Возле резиденции Лекорню в Париже произошел взрыв - ВИДЕО

В центре Парижа, недалеко от резиденции премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, который вчера подал в отставку, взорвался автомобиль. Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ В этот момент в резиденции должна была состояться его встреча с политиками.