В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

По его данным, эпицентр располагался в 19 км к западу от города Лаэ с населением около 76 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
