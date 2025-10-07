В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано в восточной части Папуа-Новой Гвинеи.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 19 км к западу от города Лаэ с населением около 76 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.