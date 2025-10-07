Вынесен приговор лицу, обвиняемому в хищении на миллион манатов

Состоялся заключительный судебный процесс по уголовному делу Ясина Ахмедова, руководителя 299 компаний, созданных с целью получения денег преступным путем.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова был зачитан приговор. На основании приговора Ясину Ахмедову были предъявлены обвинения по 177-й и 189-й статьям. Ему назначено наказание по статье 179.4-лишение свободы сроком на 10 лет.

Отметим, что один из руководителей 299 компаний, созданных с целью незаконного получения прибыли - музыкант Ясин Ахмедов - обвиняется в участии в присвоении крупных сумм государственных средств через зарегистрированные на его имя компании.

Через фирмы Ахмедова и его сообщников на зарубежные счета были переведены миллионы манатов под видом закупки неких служебных устройств, однако никаких реальных сделок не проводилось. Единственной целью было легализовать преступные доходы.

В июле 2024 года против Ясина Ахмедова в Управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 179.4 (присвоение, совершенное с причинением особо крупного ущерба).

По данным следствия, Ясин Ахмедов действовал в сговоре с помощником председателя ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Самиром Абдуллаевым, главврачом Клинической детской больницы №2 имени А.Гараева Азером Худиевым, директором Автобазы скорой помощи Главного управления здравоохранения Баку Ягубом Мамедовым, директором ООО "Абшеронские региональные электросети" Эльманом Велиевым, главой муниципалитета села Шорабад Хызынского района Фазилем Исмайыловым, экс-директором ООО "Демирйолсервис" Али Лютфалибековым, бывшим главным инженером ООО "Специализированное железнодорожное предприятие №5" Исмайылом Садыговым и экс-главбухом Бакинской академии хореографии Сахибом Азимовым.

Перечисленные лица переводили 299 компаниям бюджетные средства по завышенным ценам якобы за оказание услуг. В общей сложности из госучреждений было переведено свыше 5 млн манатов, из которых чуть более 1 млн было поделено между чиновниками и предпринимателями.