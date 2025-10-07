К 30-летию Конституции Азербайджана будет учреждена юбилейная медаль

В связи с 30-летием Конституции (1995-2025) будет учреждена юбилейная медаль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 10 октября.

На заседании, в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995-2025)", будет обсужден законопроект о внесении изменений в Закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".