https://news.day.az/society/1786328.html К 30-летию Конституции Азербайджана будет учреждена юбилейная медаль В связи с 30-летием Конституции (1995-2025) будет учреждена юбилейная медаль. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 10 октября.
На заседании, в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995-2025)", будет обсужден законопроект о внесении изменений в Закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".
