Jaguar Land Rover не восстановился после кибератаки

Британская компания Jaguar Land Rover лишь частично сможет восстановить производство спустя месяц после кибератаки.

Как передает Day.Az, об этом сообщил исполнительный директор JLR Эдриан Марделл.

"С завтрашнего дня мы приветствуем обратно наших коллег на заводе по производству двигателей в Вулвергемптоне. Вскоре после этого к работе вернутся коллеги, собирающие наши автомобили мирового класса в Нитре и Солихалле", - заявил он.

В JLR добавили, что предприятие на севере Англии возобновит работу позднее.