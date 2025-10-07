Генсек ОТГ выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву

Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву, а также народу Азербайджана за высокую организацию Габалинского саммита и искреннее гостеприимство.

"12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств, прошедший в древнем азербайджанском городе Габала, где переплетаются история и современность, стал важной платформой для отражения общего взгляда на укрепление дружбы, солидарности и партнерских связей между тюркскими государствами. В частности освобождение территорий Азербайджана от оккупации, полное восстановление его суверенитета и территориальной целостности, а также подписанная 8 августа в Вашингтоне Совместная декларация между Азербайджаном и Арменией сделали вопрос регионального мира и безопасности еще более актуальным в нашей повестке дня". - сказал генсек.

По его словам, это историческое событие является важным этапом на пути обеспечения долгосрочного мира, стабильности и благополучия в регионе Южного Кавказа.

"Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву, а также народу Азербайджана за высокую организацию этого важного заседания и искреннее гостеприимство. На данном саммите были достигнуты очень важные результаты. Главы государств и министры иностранных дел приняли решения, еще больше углубляющие и развивающие сотрудничество в тюркском мире. Основным результатом 12-го Саммита является подписание Габалинской декларации. Этот документ определяет дорожную карту нашего будущего сотрудничества в направлениях политических вопросов, внешней политики, безопасности, экономического и секторального развития, международных связей и институциональной координации", - отметил К.Омуралиев.