Последний визит Ремо Джироне, исполнителя роли Тано из "Спрута", в Баку

На 77 году жизни скончался всемирно известный итальянский актер и режиссер Ремо Джироне, получивший наибольшую популярность благодаря роли мафиози Тано Каридди в сериале "Спрут", сообщает Trend Life. Память об актере навсегда останется наших сердцах.

Очень добродушная и позитивная личность - таким он запомнился во время своего визита в Баку для участия в первом Международном кинофестивале Италия-Азербайджан в качестве президента кинофестиваля и председателя жюри премии Zoroaster. Это произошло в январе 2019 года. Ремо Джироне выразил признательность за гостеприимство и отметил важность проведения фестиваля.

"Впервые приехал в Баку и знаю, что в Азербайджане очень любят итальянский кинематограф. Кинофестиваль внесет свой вклад в дальнейшее укрепление культурных связей между Азербайджаном и Италией, будет способствовать налаживанию контактов, взаимообогащению культур, обмену опытом и дальнейшей реализации совместных проектов", - сказал Ремо Джироне.

Он сказал, что отрадно, что спустя 30 лет в Азербайджане по-прежнему множество поклонников сериала "Спрут".

"Мне это приятно. Я рад, что азербайджанцы так меня любят, и отвечаю взаимностью. Я сыграл в этой картине отрицательного героя и даже не думал, что она принесет мне такой большой успех. В творчестве не важно какую роль воплощаешь, главное, чтобы она оставила у зрителей эмоции в душе. Я играл во многих фильмах, были отрицательные и положительные роли, но именно роль Тано Карриди красной строкой проходит через мое творчество", - сказал Ремо Джироне.

На протяжении пяти дней Ремо Джироне не только принял участие в фестивале, но и провел мастер-класс, лично награждал победителей кинофестиваля, совершил экскурсию по достопримечательностям Баку и пригородов.

"Баку - красивый, уютный и живописный! Побывал в Старом городе, приятно, что у вас так бережно относятся к истории, к прошлому. А что я уже успел заметить - это невероятное сходство азербайджанцев с итальянцами. Внешне уж точно не отличишь. Еще нас объединяют гостеприимство, любовь к семье и теплота в общении. Одним словом, мне здесь очень нравится", - сказал актер.

Светлая память Мастеру!